सांताक्रूझमध्ये रंगणार उत्तर भारतीय दिन
सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुस्तीच्या दंगलींचे आयोजन
मुंबई, ता. २० : उत्तर प्रदेशच्या ७५ व्या स्थापना दिनानिमित्त (अमृत महोत्सव) मुंबईत उत्तर भारतीय संस्कृती, कला आणि परंपरेचा भव्य संगम अनुभवायला मिळणार आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था ‘अभियान’तर्फे शनिवारी (ता. २४) सांताक्रूझ पश्चिमेतील मिलन सबवेजवळील लायन्स क्लब मैदानावर भव्य ‘यूपी दिवस’ समारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्याला राजकारण, चित्रपटसृष्टी आणि लोकसंस्कृतीतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना उपस्थित राहणार आहेत. तसेच महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आशीष शेलार आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या उत्तर भारतीय व्यक्तींचा यावेळी सन्मान करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘अभियान’चे संस्थापक व मुंबई भाजप उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्र यांनी दिली.
कार्यक्रम दोन सत्रांत होणार असून, सकाळच्या सत्रात नामवंत पैलवानांच्या पारंपरिक कुस्तीच्या दंगलींनी कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. संध्याकाळच्या सत्रात भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार व खासदार रवी किशन शुक्ला, अभिनेत्री अंजना सिंह, ऋचा दीक्षित आणि राकेश तिवारी आपल्या कलागुणांनी प्रेक्षकांचे मनोरंजन करतील.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनुसार, या सोहळ्याच्या ठिकाणी यूपी सरकारच्या पर्यटन, संस्कृती आणि उद्योग विभागामार्फत विशेष प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या प्रदर्शनातून उत्तर प्रदेशचा सांस्कृतिक वारसा, पर्यटनाच्या संधी तसेच औद्योगिक विकासाची माहिती मुंबईकरांना मिळणार आहे.
