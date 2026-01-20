निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आंदोलन
निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आंदोलन
मुंबई : ‘ईव्हीएम हटाव,’ अशा घोषणा देत धाराशिव येथील छत्रपती संभाजीराजे प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते मंगळवारी सायंकाळी थेट राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात शिरले. महापालिका निवडणुकीनंतर राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ‘ईव्हीएम’ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे मतदान घ्यावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन केल्याचे प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. या वेळी बंदोबस्तासाठी तैनात पोलिसांनी प्रतिष्ठानच्या चार कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याचे समजते.
विलेपार्लेतील कोट्यवधींची घरफोडी
मुंबई : विलेपार्ले येथील प्रार्थना समाज मार्गावरील पाठारे बंगल्यात सोमवारी (ता. १९) सायंकाळी ६ च्या सुमारास घरफोडीची घटना घडली. यामध्ये चोरट्यांनी तब्बल ३० किलो चांदी आणि ७० तोळे सोने चोरल्याची तक्रार बंगल्यात राहणाऱ्या पठारे दाम्पत्याने दिल्याचे विलेपार्ले पोलिसांनी सांगितले. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. बंगल्यात सीसीटीव्ही नसल्याने आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रण पोलिसांकडून तपासले जात आहे. हे दाम्पत्य सायंकाळी बाजारात गेले तेव्हा चोरटे घरात शिरल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.