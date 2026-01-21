काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वाराणसी दौऱ्यावर
मणिकर्णिका घाटाची करणार पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः मोदी-योगी यांच्या डबल इंजिन सरकारने काशीतील पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधलेला पवित्र मणिकर्णिका घाट बुलडोझर लावून उद्ध्वस्त केला आहे. घाटावरील अहिल्यादेवी होळकर यांची मूर्ती तसेच शिवलिंगही उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. हा प्रकार हिंदू श्रद्धेवर आणि सांस्कृतिक वारशावर थेट आघात आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहेत. ते या गंभीर प्रकरणाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी शुक्रवारी वाराणसी दौऱ्यावर जाणार आहेत.
सपकाळ यांच्यासोबत यशपाल भिंगे, अतुल लोंढे यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे व धनगर समाजाचे विविध पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. हे शिष्टमंडळ मणिकर्णिका घाटाला भेट देऊन भाजपच्या बुलडोझर सरकारने केलेल्या तोडफोडीची पाहणी करणार आहे. ‘हा प्रकार केवळ अहिल्याबाई होळकर यांच्या फक्त वारशाचा नाही, तर धनगर समाजाचा तसेच संपूर्ण हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचा अपमान आहे. भाजप सरकारचे हे कृत्य म्हणजे संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न आहे, असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
