गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता कामाला वेग
बोगदा खोदकामासाठी लॉन्चिंग शाफ्टचे काम युद्धपातळीवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पांतर्गत दादासाहेब फाळके चित्रनगरी परिसरात ५.३ किलोमीटर लांबीच्या जुळ्या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी ‘लॉन्चिंग शाफ्ट’चे खोदकाम वेगाने सुरू आहे. या कामाचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी बुधवारी (ता. २२) प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी केली. कामाचा वेग आणि गुणवत्ता राखून प्रकल्प निर्धारित वेळेतच पूर्ण करावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी या वेळी दिले.
बोगदा खोदकामासाठी दोन अत्याधुनिक बोगदा खनन संयंत्रे (टीबीएम) वापरली जाणार आहेत. अंदाजे २०० मीटर लांब, ५० मीटर रुंद आणि ३० मीटर खोल असलेल्या या शाफ्टचे २३ मीटरपर्यंतचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सात मीटरचे काम तातडीने पूर्ण करून १० मार्च २०२६ पर्यंत ही महाकाय यंत्रे शाफ्टमध्ये उतरवण्यास सुरुवात होईल. यंत्रांची जोडणी पूर्ण झाल्यानंतर जून २०२६ पासून प्रत्यक्ष बोगदा खोदकामाला सुरुवात होईल.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये :
* प्रवास वेळेत बचत : हा जोडरस्ता पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग ठरेल. जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्त्याच्या तुलनेत यामुळे प्रवासाचे अंतर सुमारे ८.८० किलोमीटरने कमी होणार आहे.
* तांत्रिक आव्हान : ५.३ किमी लांबीच्या या दुहेरी बोगद्याचा बाह्य व्यास १४.४२ मीटर इतका असून, तिहेरी मार्गिका असलेल्या बोगद्याचे हे काम अभियांत्रिकीदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक आहे.
या प्रकल्पामुळे मुंबईकरांच्या प्रवासाच्या वेळेत आणि इंधनात मोठी बचत होणार असून, वायुप्रदूषण कमी करण्यासही मदत होणार आहे. पाहणी दौऱ्यावेळी महापालिकेचे संबंधित अभियंते आणि सल्लागार उपस्थित होते.
