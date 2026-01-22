मुलुंड, भांडुपसह ठाण्यात
मंगळवारी पाणीबाणी
वैतरणा जलवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी पुरवठा बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मुलुंड आणि भांडुप परिसरातील वैतरणा मुख्य जलवाहिनीवर दुरुस्तीचे आणि जलजोडण्या स्थलांतरित करण्याचे महत्त्वाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. या कामामुळे मंगळवारी (ता. २७) सकाळी १० ते बुधवारी (ता. २८) सकाळी १०पर्यंत २४ तास मुंबईतील ‘एस’ आणि ‘टी’ विभागांसह ठाणे शहरातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
मुलुंड पश्चिमेतील २४०० मिमी व्यासाच्या वैतरणा जलवाहिनीवरील १२ जलजोडण्या २७५० मिमी व्यासाच्या मोठ्या अप्पर वैतरणा जलवाहिनीवर स्थलांतरित केल्या जाणार आहेत. भांडुप पश्चिमेतील खिंडीपाडा परिसरात २४०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीवर लोखंडी झाकण बसवण्याचे काम केले जाणार आहे.
या ठिकाणी फटका
• ‘टी’ विभाग (मुलुंड पश्चिम) : अमर नगर, जय शास्त्रीनगर, पंचशील नगर, हनुमानपाडा, राहुल नगर, मुलुंड वसाहत, स्वप्ननगरी, वीणा नगर, योगी हिल, मॉडेल टाऊन, वैशालीनगर, घाटीपाडा, गुरुगोविंद सिंग मार्ग, बी. आर. मार्ग परिसर
• ‘टी’ विभाग (२४ तास पाणीपुरवठ्याचे क्षेत्र) :
मुलुंड-गोरेगाव जोडरस्ता परिसर, एलबीएस मार्ग, देवी दयाल मार्ग, डम्पिंग रोड, पी. के. रोड, झवेर मार्ग, एमजी रोड, नाहूर गाव, एसीसी मार्ग, गोशाळा मार्ग यांसारख्या सर्व प्रमुख भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
• ‘एस’ विभाग (भांडुप) :
खिंडीपाडा परिसर (लोअर आणि अप्पर खिंडीपाडा)
• ठाणे शहर : किसन नगर (पूर्व व पश्चिम) आणि भटवाडी परिसर