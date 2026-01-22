ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत राजकीय चर्चा
एकत्र वाटचालीबाबत प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी ‘मराठी माणूस’ आणि ‘मुंबई’च्या हितासाठी एकत्र येत युती केली. मात्र, या निवडणुकीच्या निकालानंतर आता राजकीय वर्तुळात या युतीच्या भवितव्याबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. भविष्यात ठाकरे बंधूंची युती टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने ६५ जागांवर विजय मिळवत आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले, तर मनसेला केवळ सहा जागांवर समाधान मानावे लागले. या संमिश्र निकालांनंतर दोन्ही पक्षांमधील समन्वयाबाबत राजकीय विश्लेषकांकडून वेगवेगळी मते व्यक्त केली जात आहेत. विशेषतः कल्याण-डोंबिवलीमध्ये मनसेने घेतलेली वेगळी भूमिका पाहता, ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये काही प्रमाणात अंतर पडत असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन्ही बंधूंनी एकत्र यावे, अशी सर्वसामान्य शिवसैनिक आणि मराठी मतदारांची भावना होती. त्या भावनेचा आदर करीत ही युती आकारास आली. मात्र, राजकारणात प्रत्येक पक्ष आपल्या विस्तारासाठी स्वतंत्र रणनीती आखत असतो. अशातच उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत राजकीय वर्तुळात काही मतमतांतरे पाहायला मिळत आहेत. काही जुन्या राजकीय घडामोडींचा दाखला देत, ही युती दीर्घकाळ टिकणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
...
मनसेची स्वतंत्र पावले?
राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाला अपेक्षित यश न मिळाल्याने, भविष्यात स्वतःचे अस्तित्व अधिक मजबूत करण्यासाठी ते स्वतंत्र पावले उचलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे आपली संघटना बांधणी पुन्हा नव्याने करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही बंधूंमधील ही राजकीय जवळीक केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित होती की ती पुढेही कायम राहील, याबाबत आता तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. ठाकरे बंधूंमधील हा संवाद आणि समन्वय येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कोणती नवी दिशा देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.