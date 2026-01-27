सेंट जॉर्ज रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार
सेंट जॉर्ज रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : राज्य सरकारच्या मुंबईतील सेंट जॉर्ज रुग्णालयात यकृत विकारांसाठी स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सुरू करण्यात आला असून, शासकीय स्तरावर यकृत शस्त्रक्रियेची सुविधा उपलब्ध असलेले हे राज्यातील एकमेव रुग्णालय ठरले आहे. या ओपीडीचा दररोज १२ ते १५ रुग्ण लाभ घेत असून, यकृत विकारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
मुंबई परिसरात यकृत विकारांसाठी स्वतंत्र ओपीडी अत्यल्प आहेत. यकृत आजारांचे वाढते प्रमाण आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ही सुविधा सुरू करण्यात आल्याचे रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विनायक सावर्डेकर यांनी सांगितले. वेळेवर निदान व योग्य उपचार मिळावेत, यासाठी ही ओपीडी उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या आठवड्यातून एकदा ही यकृत विकार ओपीडी कार्यरत असून, तपासणी, वैद्यकीय सल्ला आणि पुढील उपचार एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत आहेत. यकृत विकाराशी संबंधित शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असल्यास त्या शस्त्रक्रिया सेंट जॉर्ज रुग्णालयातच केल्या जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
स्वतंत्र यकृत ओपीडी सुरू झाल्याने शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत यकृत शस्त्रक्रिया करणे शक्य झाले आहे. याच रुग्णालयात भविष्यात यकृत प्रत्यारोपणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्र शासनाकडील आवश्यक मान्यता प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
आतापर्यंत यकृत शस्त्रक्रिया व प्रत्यारोपणासाठी रुग्णांना खासगी किंवा मोजक्या आघाडीच्या रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, सेंट जॉर्ज रुग्णालयात ही सुविधा सुरू झाल्याने शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत यकृत उपचारांची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. नव्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू असून, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियुक्तीमुळे उपचार अधिक प्रभावी ठरणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
