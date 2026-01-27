मालाडमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट
मालाडमध्ये गॅस सिलिंडरचा स्फोट
चिमुरड्यासह सात जण जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मालाड (पश्चिम) येथील मालवणी परिसरात मंगळवारी (ता. २७) सकाळी गॅस सिलिंडरच्या गळतीमुळे झालेल्या भीषण स्फोटात दोन वर्षांच्या चिमुरड्यासह एकूण सात जण जखमी झाले. यातील एका महिलेची प्रकृती चिंताजनक आहे. केईएम रुग्णालयातील सहायक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, कूपर आणि बी.डी.बी.ए. रुग्णालयातून भाजलेल्या सात रुग्णांना पुढील उपचारासाठी केईएम रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.
मालवणी गेट क्रमांक आठ भारत माता शाळेजवळील एका तळ अधिक दोन मजली चाळीत सकाळी ९:२५ च्या सुमारास हा अपघात घडला. पहिल्या मजल्यावरील एका खोलीत गॅसची गळती होऊन अचानक स्फोट झाला. या स्फोटामुळे लागलेली आग खोलीतील घरगुती सामान, कपडे आणि गाद्यांपर्यंत पसरली. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाच्या गाड्या, पोलिस आणि १०८ रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाने तातडीने कारवाई करीत सकाळी ९:४२ वाजेपर्यंत आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या सात जणांपैकी जुलेखा शेख (वय ४७) ६० टक्के भाजल्या आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. विजय अशोक चौधरी (वय ४८)६० टक्के, तौसिफ खान (२२) ४५ टक्के, अली कासीम (१८) २५ टक्के, रुमा चौधरी (४३) २५ टक्के, अलिशा चौधरी (२०) ३५ टक्के भाजल्या असून आदिल शेख हा दोन वर्षांचा मुलगा १५ टक्के भाजला आहे.
परिसरात खळबळ
घटनेनंतर पालिकेच्या विभाग कार्यालयातील कर्मचारी आणि वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य राबवले. गॅसगळतीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून स्थानिक पोलिस याप्रकरणी अधिक तपास करीत आहेत. सकाळी कामाच्या वेळी ही घटना घडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती.
