मुंबई-नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो आठने जोडणार
मंत्रिमंडळ समितीच्या मान्यता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रोने जोडले जाणार आहे. मेट्रो मार्गिका आठच्या माध्यमातून दोन्ही विमानतळ जोडली जाणार असून, त्यासाठी ३५ किलोमीटरच्या मार्गिकेस आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
एमएमआर क्षेत्रातील दोन्ही आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रोने जोडली जाणार असल्याने प्रवाशांना वाहतूक कोंडीशिवाय प्रवास करणे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या महत्त्वाकांक्षी मार्गिकेला मान्यता दिली आहे. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिल गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित आदी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मनीषा म्हैसकर आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सादरीकरण केले.
...
प्रकल्पांविषयी
- छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मेट्रो लाइन आठ जोडणीस मान्यता
- मेट्रो मार्गाची एकूण लांबी ३५ किलोमीटर, भूमिगत मार्ग ९.२५ किलोमीटर, उन्नत मार्ग २४.६३६ किमी
- एकूण २० स्थानके, ६ स्थानके भूमिगत, २४ स्थानके उन्नत
- छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल-२ स्थानक ते घाटकोपर (पूर्व) पर्यंत भूमिगत स्थानके
- गोवंडी (पश्चिम) स्थानक ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल दोन स्थानकापर्यंत उन्नत स्थानके
- ३०.७० हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता
- भूसंपादनासाठी ३८८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
- २२ हजार ८६२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
