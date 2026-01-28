म्हाडाच्या जागेवरील अनधिकृत होर्डिंग रडारवर
सरसकट तपासणी करणार; कारवाई अटळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मुंबई शहर आणि उपनगरात म्हाडाच्या जागेवर ठिकठिकाणी असलेली होर्डिंग पुन्हा रडारवर येणार आहेत. म्हाडाची परवानगी न घेता उभारलेली ही होर्डिंग अनधिकृत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अधिकृत करण्यासाठी म्हाडाने अभय योजना जाहीर केली होती. तसेच संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने म्हाडाने आता सरसकट होर्डिंगची तपासणी करत कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित होर्डिंगधारकांची झोप उडणार आहे.
म्हाडाच्या जागेवर होर्डिंग उभारताना संबंधितांनी म्हाडा प्राधिकरणाची एनओसी घेणे बंधनकारक असतानाही त्यांनी केवळ संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि पालिकेची परवानगी घेत होर्डिंग थाटली आहे. वर्षाभरापूर्वी अशी ६० अनधिकृत होर्डिंग म्हाडाच्या जागेवर होती. त्यापैकी दोनवर म्हाडाने कारवाई केली आहे. त्यानंतर म्हाडाने होर्डिंग धोरण तयार करत मागील प्रभावाने भाडे भरणाऱ्या होर्डिंगचा परवाना अधिकृत करण्याचासाठी अभय योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार होर्डिंगधारकांना सवलती मिळणार असतानाही अनेकांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे संबंधितांना नोटीस बजावत स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहेत. त्यालाही काही होर्डिंगधारक जुमानत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उभारला जाणार आहे. त्यासाठी सरसकट होर्डिंगची तपासणी, त्याची कागदपत्र, स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे.
म्हाडाच्या जागेवर असलेली होर्डिंग कायदेशीर करून घेण्याची संधी संबंधितांना दिली आहे. तरीही अनेक जण त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने सरसकट तपासणी करून कारवाई केली जाईल.
- अनिल वानखडे, उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी, म्हाडा
