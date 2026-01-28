झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी स्वयंसेवक!
पालिकेची नवी मोहीम; निविदेत सहभागी होण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : झोपडपट्टी परिसरातील आरोग्य आणि स्वच्छता अधिक सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानांतर्गत मलबार हिल, ग्रॅण्ट रोड आणि नाना चौकचा समावेश असलेल्या डी विभागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये साफसफाई करण्यासाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या कामासाठी पालिकेने नोंदणीकृत संस्थांकडून निविदा मागवल्या असून, ३० जानेवारी २०२६ ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आहे.
मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये रस्ते अरुंद असल्याने पालिकेच्या कचरा गाड्या घरांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. यावर उपाय म्हणून दत्तक वस्ती योजनेच्या धर्तीवर स्वयंसेवकांमार्फत स्वच्छता केली जाते. हे स्वयंसेवक दररोज सकाळी झोपडपट्ट्यांमधील गल्ल्यांची साफसफाई करतील आणि घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा गोळा करतील.
सुरुवातीला डी विभागातील सर्व झोपडपट्टी परिसरात ही योजना लागू होईल. कचरा संकलन, रस्ते सफाई आणि स्वच्छता प्रबोधन असे कामाचे स्वरूप असणार आहे. यासाठी सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेची ३० जानेवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत मुदत असणार आहे. संस्थेचा अनुभव आणि तांत्रिक कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट दिले जाईल. केवळ कचरा उचलणेच नव्हे, तर झोपडपट्टीवासीयांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण (ओला आणि सुका) करण्याबाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारीही या स्वयंसेवकांवर असेल.
महिला बचत गटांना प्राधान्य
या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये स्थानिक नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे झोपडपट्ट्यांमधील तरुणांना आणि महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. निवड झालेल्या संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्येनुसार स्वयंसेवकांची नियुक्ती करावी लागेल.
नाल्यांमध्ये कचरा जाण्याचे प्रमाण घटणार
पालिकेच्या या अभियानामुळे पावसाळ्यापूर्वी झोपडपट्ट्यांमधील ड्रेनेज आणि नाल्यांमध्ये कचरा जाण्याचे प्रमाण कमी होईल, अशी आशा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याबाबत माहिती देताना वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे आरोग्य सुधारावे आणि परिसर स्वच्छ राहावा, हा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे.
