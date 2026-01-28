कोस्टल रोडवर लवकरच हेलिपॅड
कोस्टल रोडवर लवकरच हेलिपॅड
देखभालीसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : कोस्टल रोडवर वरळी सी-फेस येथे उभारण्यात आलेल्या मुंबईतील पहिल्या सार्वजनिक हेलिपॅडचे संचालन आणि देखभालीसाठी महापालिकेने कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी २ फेब्रुवारीपर्यंत निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
वरळी डेअरीसमोर समुद्रात सुमारे १२० मीटर आत असलेल्या जेट्टीवर हे अत्याधुनिक हेलिपॅड उभारण्यात आले आहे. हे हेलिपॅड दक्षिण मुंबईतील पहिलेच सरकारी मालकीचे सार्वजनिक हेलिपॅड ठरेल. आतापर्यंत दक्षिण मुंबईत हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी राजभवन किंवा महालक्ष्मी रेसकोर्स या दोनच जागांचा पर्याय होता, मात्र आता कोस्टल रोडमुळे नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. हेलिपॅड चालविण्याचे कंत्राट सुरुवातीला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदाराला पालिकेला ठराविक मासिक परवाना शुल्क आणि प्रत्येक लँडिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा द्यावा लागेल, असे पालिकेने सांगितले.
----
हेलिपॅडची वैशिष्ट्ये
एअर ॲम्बुलन्स : आणीबाणीच्या काळात रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यासाठी या हेलिपॅडचा वापर प्राधान्याने केला जाईल.
सुरक्षा यंत्रणा : किनारपट्टीची सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कोस्टल पोलिस व सुरक्षा दलांना हे केंद्र फायदेशीर ठरेल.
व्हीआयपी हालचाली : अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ताण आता कमी होणार आहे.
डीजीसीए मानांकन : हे हेलिपॅड नागरी विमानचालन महासंचालनालयाच्या सर्व सुरक्षा निकषांनुसार सज्ज असेल.
----
हेलिपॅडसाठी अभिव्यक्ती प्रस्ताव मागितले आहेत. प्रतिसाद बघून निविदेबाबत निर्णय घेतला जाईल; मात्र काम वेगाने पूर्ण करण्याचा मानस आहे.
- मांतय्या स्वामी, प्रमुख, मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प
