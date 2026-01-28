भांडुप बस अपघातप्रकरणी चालकाला जामीन नाकारला
भांडुप बस अपघातप्रकरणी
चालकाला जामीन नाकारला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भांडुप स्थानक परिसरात झालेल्या बेस्ट बस अपघातातील आरोपी आणि बसचालक संतोष सावंत याला जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने बुधवारी (ता. २८) नकार दिला. अपघातामागचे मुख्य कारण स्थानक परिसरातील गर्दी होती. त्यामागे कोणताही गुन्हेगारी हेतू नसल्याचा दावा करून सावंतने जामिनाचा अर्ज केला हाेता.
आपण निर्दोष असून आपल्याला खोट्या आरोपांत गोवल्याचे त्याने अर्जात म्हटले हाेते. या अपघातात चार पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर दहा जण जखमी झाले होते. बृहन्मुंबई वीजपुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) उपक्रमाची ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनीच्या इलेक्ट्रिक बसने २९ डिसेंबरच्या रात्री भांडुप रेल्वे स्थानकाबाहेर पादचाऱ्यांना धडक दिली होती. त्यानंतर निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याबद्दल त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली बसचा चालक सावंतला भांडुप पोलिसांनी अटक केली होती. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.
