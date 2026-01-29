लोकलसाठी सुरक्षेची पावले
मालाड हत्येनंतर १२ हजार सीसीटीव्ही बसवणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : लोकल हत्याकांडानंतर मुंबईतील उपनगरी लोकल ट्रेनमधील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षेच्या उपाययोजनांना वेग दिला आहे. आतापर्यंत महिलांच्या डब्यांपुरते मर्यादित असलेले सीसीटीव्ही आणि टॉकबॅक यंत्रणेचे जाळे आता फर्स्ट क्लास तसेच सामान्य डब्यांपर्यंत विस्तारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे लोकलमधील प्रत्येक प्रवासावर तांत्रिक नजर राहणार असून, ट्रेन क्रूची जबाबदारीही अधिक वाढणार आहे.
पश्चिम रेल्वेने उपनगरी लोकलच्या सुमारे १,५०० कोचमध्ये १२ हजारांहून अधिक अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. सुमारे ९७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात कॅमेऱ्यांचा पुरवठा, बसवणी, चाचणी आणि कमिशनिंगचा समावेश आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, मालाडची घटना अपवादात्मक असली तरी, त्यानंतर ट्रेन आणि स्थानक पातळीवरील सुरक्षेचा आढावा घेऊन निरीक्षण अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ईएमयू आणि मेमू लोकल ट्रेनमध्ये १२,००६ डोम आणि वेज प्रकारचे कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. हे कॅमेरे केवळ चित्रीकरणापुरते मर्यादित न राहता फेस रिकग्निशन आणि व्हिडिओ अॅनालिटिक्स प्रणालींनी सुसज्ज असतील. त्यामुळे डब्यातील गर्दी, वादावादी किंवा संशयास्पद हालचालींवर तत्काळ लक्ष ठेवता येणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मोटरमन, गार्ड किंवा ट्रेन मॅनेजर थेट कंट्रोल रूम आणि सुरक्षा दलांना त्वरित सूचना देऊ शकतील.
१० महिन्यांचे उद्दिष्ट
१० महिन्यांत सर्व कोचमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय पश्चिम रेल्वे नेटवर्कवर ४,००० अतिरिक्त आरपीएफ जवानांची तैनाती करण्याचीही योजना आहे.
संपूर्ण कॉरिडोर कव्हर
चर्चगेट-डहाणू या १२३ किलोमीटर लांबीच्या उपनगरी मार्गावरील सर्व एसी आणि नॉन-एसी लोकल ट्रेनमधील प्रत्येक कोच या योजनेत समाविष्ट असणार आहे. मोटरमनच्या केबिनसह ट्रेन मॅनेजरच्या हालचालींवरही नजर ठेवली जाणार असून, त्यामुळे कामकाजातील पारदर्शकता वाढणार आहे. टर्मिनस स्थानकांवरील नादुरुस्त बॅगेज स्कॅनर हटवून त्या ठिकाणी आधुनिक उपकरणे बसवली जाणार आहेत. सध्या उपनगरी स्थानकांवर ३,०००हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे असून, त्यापैकी ४७० कॅमेरे फेस रिकग्निशन प्रणालीशी जोडलेले आहेत. दररोज लाखो प्रवासी वाहणाऱ्या लोकलमध्ये आता ट्रेन क्रू केवळ संचालनापुरते न राहता, सुरक्षेची पहिली साखळी ठरत आहेत.
दृष्टिक्षेपात...
कॅमेरे : १२,००६
कव्हर होणारे कोच : १,५००
प्रकल्प खर्च : ९७ कोटी रुपये
उपनगरी कॉरिडोर : १२३ किमी
अतिरिक्त आरपीएफ : ४,०००
डेटा बॅकअप : ३० दिवस
