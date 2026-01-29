२०० कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाचा मोह अनावर
व्यावसायिकाने ११.५० कोटी गमावले; तिघांविरुद्ध गुन्हा
मुंबई, ता. २९ : तब्बल २०० कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाच्या मोहात मुंबईतील एका व्यावसायिकाने ११.५० कोटी रुपये गमावले. याप्रकरणी घाटकोपर येथील पंतनगर पोलिसांनी स्वतःला भोजपुरी अभिनेत्री असल्याचे भासवणाऱ्या महिलेसह साथीदारांविरोधात बुधवारी (ता. २८) गुन्हा दाखल करण्यात आला. घाटकोपरच्या गारोडियानगर येथे राहणाऱ्या हितेश अजमेरा (वय ५२) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली.
तक्रारीनुसार अजमेरा कस्टम क्लीअरिंग एजंट असून, दोन वर्षांपूर्वी शांतीलाल पटेल या व्यक्तीसोबत ओळख झाली. गोव्यातील स्वतःच्या मालकीची ११० एकर जमीन विक्रीसाठी मदत करावी, अशी गळ पटेल यांनी घातली. त्या निमित्ताने दोघांत वरचेवर संवाद सुरू झाला. काही महिन्यांनी पटेल यांनी विवेक सिन्हा, आकांक्षा अवस्थी या दाम्पत्याची अजमेरा यांच्यासोबत भेट घालून दिली. हे दोघे भोजपुरी कलाकार आहेत. मुंबईत त्यांचा एक स्टुडिओ असून, तेथे चित्रीकरण, अभिनय प्रशिक्षण चालते, असे पटेल यांनी सांगितले.
विवेक यांनी काही वर्षांत कमावलेले तब्बल ३०० कोटी रुपये बिहार राज्यातील चंपारण भागातील एका गोदामात ठेवले आहेत. गोदामाचे भाडे ११.५० कोटी इतके आहे. इतके पैसे सध्या हाती नसल्याने गोदामातील ३०० कोटी सोडवता येत नाहीत, असे सांगत विवेक नावाच्या व्यक्तीने अजमेरांकडे सहकार्य मागितले. या तिघांनी ही गुंतवणूक करण्यासाठी अजमेरा यांचे मन वळवले. त्या बदल्यात काही वर्षांसाठी २०० कोटी बिनव्याजी देण्याचे प्रलोभन दाखवले. अजमेरा यांनी प्रथम गोदाम मालकाची भेट घेतली. त्याने विवेकसोबत झालेल्या कराराची प्रत हाती ठेवून माल सोडवून घ्यायचा असेल, तर ११.५० कोटी रुपये भाडे द्यावे लागेल, असे सांगितले. करार वाचून अजमेरा यांना विश्वास बसला आणि त्यांनी तीन टप्प्यांत ११.५० कोटी रुपये विवेकच्या बँक खात्यावर जमा केले.
पुढे गोदामातून रोख रक्कम सोडवून घेण्याच्या बहाण्याने पटेल, विवेक यांनी अजमेरा यांना बिहारला नेले. तेथून या दोघांनी पळ काढला आणि संपर्कही तोडला. तेव्हा अजमेरा यांना फसवणुकीची जाणीव झाली, असे पोलिसांनी सांगितले.
