उपनगरी रेल्वेच्या अभ्यासासाठी आयआयटी मुंबईची नियुक्ती
उपनगरी रेल्वेच्या अभ्यासासाठी आयआयटी मुंबईची नियुक्ती
‘एमआरव्हीसी’चा करार; वातानुकूलित सेवांची होणार दरनिश्चिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : उपनगरी रेल्वे मार्गांवरील सर्व साध्या लोकल गाड्या टप्प्याटप्प्याने वातानुकूलित (एसी) करण्यात येणार असून, या वातानुकूलित लोकलचे भाडे, वेळापत्रक आणि सेवा विस्ताराचा आराखडा आयआयटी मुंबईच्या अभ्यासातून निश्चित केला जाणार आहे. यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) आयआयटी मुंबईची नियुक्ती केली आहे.
एमआरव्हीसी आणि आयआयटी मुंबई यांच्यात जानेवारी २०२५ मध्ये अडीच वर्षांच्या संयुक्त अभ्यासासाठी करार करण्यात आला आहे. या अभ्यासात मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरी रेल्वे संचालनाचा पुढील १० वर्षांचा विचार करून सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. उपनगरी रेल्वेसेवा मेट्रो, बस आणि इतर शहरी वाहतूक व्यवस्थांशी अधिक समन्वयाने कशा देता येतील, यावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. महामुंबईत मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारत असले, तरी प्रवासीसंख्येच्या दृष्टीने उपनगरी रेल्वेचे वर्चस्व कायम आहे. त्यामुळे लोकल सेवा ही दीर्घकाळ टिकणारी, किफायतशीर आणि शहराच्या वाहतुकीचा कणा असलेली व्यवस्था म्हणून अधिक सक्षम कशी करता येईल, याची स्पष्ट रूपरेषा या अभ्यासातून ठरणार आहे. या अभ्यासाचा मुख्य केंद्रबिंदू वातानुकूलित लोकल सेवांचा विस्तार असणार आहे. वातानुकूलित लोकलमुळे प्रवाशांच्या प्रवासाच्या दर्जात सुधारणा होणार असली, तरी त्यासोबत भाडेरचना सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवणे, वेळापत्रक नियोजन, गाड्यांची उपलब्धता, देखभाल व्यवस्था, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि टप्प्याटप्प्याने सेवा सुरू करण्याची प्रक्रिया यांसारखी आव्हाने आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवरील गर्दी व्यवस्थापनाचाही या अभ्यासात समावेश करण्यात आला आहे.
धोरणात्मक शिफारशी
उपनगरी रेल्वेची आर्थिक व वित्तीय शाश्वतता, भविष्यातील पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, वाहतूक नियोजन आणि प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा याबाबत आयआयटी मुंबई धोरणात्मक शिफारशी करणार आहे. या प्रकल्पांसाठी प्रवासी, तज्ज्ञ आणि विविध भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात येत असून, भविष्यात महामुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत उपनगरी रेल्वेची भूमिका कशी असावी, याबाबत जनमत जाणून घेण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. त्यानंतरचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर वातानुकूलित लोकलच्या तिकीटदरांपासून ते सेवा विस्तारापर्यंत उपनगरी रेल्वेसंदर्भातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
अभ्यासाचे प्रमुख घटक
- वातानुकूलित लोकल भाडेरचना
- वेळापत्रक नियोजन
- सेवा विस्ताराची टप्प्याटप्प्याची योजना
- गाड्यांची उपलब्धता आणि देखभाल व्यवस्था
- तांत्रिक अंमलबजावणी
आर्थिक बाबी
- उपनगरी रेल्वेची आर्थिक व वित्तीय शाश्वतता
- उत्पन्न व खर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास
प्रवाशांना परवडणारे भाडे मॉडेल
प्रवासी आणि गर्दी व्यवस्थापन
- प्रवासी मागणीचा अंदाज
- मध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गांवरील गर्दी नियंत्रण
- पीक अवर्समधील सेवा व्यवस्थापन
शहरी वाहतुकीशी समन्वय
- मेट्रो, बस आणि इतर वाहतूक साधनांशी जोडणी
- मल्टीमॉडल ट्रान्सपोर्ट नियोजन
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.