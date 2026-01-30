टॅक्सीचालकाकडून अमेरिकन महिलेची फसवणूक
टॅक्सीचालकाकडून अमेरिकन महिलेची फसवणूक
आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील घटना; गुन्हा दाखल
मुंबई, ता. ३० : आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव एका अमेरिकन महिलेने मुंबई पोलिसांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केला. त्यावर नेटकऱ्यांनी धडाधड व्यंगात्मक प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली; मात्र या महिलेने भारतावरील माझे प्रेम, हा देश आणि देशवासीयांबद्दलचे माझे मत एका अनुभवामुळे बदलणार नाही, अशा भावना व्यक्त करत टोमणे मारणाऱ्या, आपल्याच देशाचा अपमान करणाऱ्या नेटकऱ्यांचे तोंड बंद केले. हा प्रकार प्रजासत्ताकदिनी अर्थात २६ जानेवारी रोजी घडला.
अर्जेंटिना अरीयानो या अमेरिकन नागरिक असून, १२ जानेवारी रोजी लग्नसोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी भारतात आल्या. आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून त्यांना जवळच्या असलेल्या हिल्टनटॉवर हॉटेलमध्ये जायचे होते. एका व्यक्तीने त्यांना टॅक्सी उपलब्ध करून दिली; मात्र टॅक्सीचालकाने अवघ्या ४०० मीटर अंतराचे २०० डॉलर भाडे आकारले. हाच अनुभव अर्जेंटिना यांनी एक्सवर पोस्ट केला. सोबत टॅक्सीचा नोंदणी क्रमांकाचे छायाचित्र जोडले. नेटकऱ्यांना प्रत्युत्तर देताना अर्जेंटिना म्हणतात, ‘भारतीय दयाळू आहेत. काळजी घेतात. त्यांचा स्वभाव आणि त्यांच्या खाद्यसंस्कृती मला प्रिय आहे. त्या दोन भामट्यांवरून भारताची, भारतीयांची समीक्षा चुकीची आहे. भारत खूप सुंदर आहे.’
नेमके काय घडले
अर्जेंटिना १२ जानेवारीच्या पहाटे विमानतळावरील ‘पी ५’ येथे टॅक्सी घेण्यासाठी आल्या. तेथे उपस्थित टॅक्सीचालक पप्पू यादवने त्यांना हेरले. त्याने चौकशी सुरू केली. या परदेशी महिलेला जवळच असलेल्या हिल्टन हॉटेलमध्ये जायचे हे समजताच त्याने लगोलग आपला टॅक्सीचालक मित्र तौफिक शेख याला संपर्क साधला. परदेशी महिलेचे जवळचे भाडे आहे, पण आपण जास्त पैसे आकारू शकतो, असे त्याने तौफिकला सांगितले. तौफिक लगेच तयार झाला. त्याने टॅक्सी आणली आणि अर्जेंटिना यांचे भाडे स्वीकारले. मात्र, त्याने अर्जेंटिना यांना भलत्याच हॉटेलमध्ये नेले. तेथून त्याने त्यांना हिल्टन हॉटेलमध्ये सोडले.
पोलिसांची कारवाई
अर्जेंटिना यांच्या एक्स पोस्टची मुंबई पोलिसांनी लगोलग दखल घेतली. टॅक्सीच्या नोंदणी क्रमांकावरून शोध सुरू केला. दुसरीकडे सहार पोलिसांनी पोस्टमधील छायाचित्र विमानतळावरील टॅक्सी, रिक्षाचालकांमध्ये पसरवले. तेव्हा पप्पू यादव पोलिसांच्या हाती लागला. तौफिक पसार असून, त्याचा शोध सुरू आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला.
आठवड्यात दुसरी घटना
विविध निमित्ताने मुंबईत आलेल्या परदेशी महिलांच्या फसवणुकीच्या दोन घटना या आठवड्यात उघड झाल्या आहेत. अर्जेंटिना यांच्या व्यतिरिक्त व्यवसायानिमित्त भारतात आलेल्या सुमय्या अब्दी (२७) या केनियन नागरिक महिलेला पोलिस असल्याचे भासवून दोन तोतयांनी लुटले. त्यांच्याकडील तब्बल ६६ लाखांची रोकड घेऊन दोघे पसार झाले. त्यातील एकास अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. ही घटना २७ जानेवारी रोजी फोर्ट परिसरात घडली होती.
