अवजड वाहनांना मुंबईत प्रवेशबंदी
अवजड वाहनांना
मुंबईत प्रवेशबंदी
आजपासून नवी वाहतूक नियमावली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी १ फेब्रुवारीपासून शहरात नवी वाहतूक नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अवजड वाहनांच्या मुंबईतील प्रवेशावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
नव्या आदेशानुसार, सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते रात्री ९ या वेळेत मुंबईत अवजड वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही. दक्षिण मुंबईत तर सकाळी ७ ते रात्री १२ दरम्यान अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांचा अपवाद वगळता, सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांना पूर्णपणे प्रवेशबंदी असणार आहे. या वाहनांना केवळ रात्री १२ ते सकाळी ७ या वेळेतच प्रवेश मिळणार आहे. इस्टर्न फ्रीवेवरदेखील बससेवा वगळता अवजड वाहनांना दिवसरात्र बंदी असणार आहे. खासगी प्रवासी बसगाड्यांना शहरात परवानगी असेल, मात्र दक्षिण मुंबईत प्रवेशबंदी असणार आहे. अवजड वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात कोंडी होत आहे. सर्वसामान्यांचा प्रवास सुकर व्हावा, म्हणून हे नियम लागू केल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले.
----
पार्किंग नियमही कडक
अवजड वाहनांना पार्किंगसाठी राखीव जागेवरच उभी करता येईल. सार्वजनिक रस्त्यांवर पार्किंग करण्यास मनाई असेल. पाणी भरण्याच्या ठिकाणी केवळ दोनच टँकर थांबतील.
----
ट्रान्सपोर्ट संघटनांचा विरोध
अवजड वाहनांच्या प्रवेशबंदीमुळे दक्षिण मुंबईतील कामकाजावर परिणाम होईल. केवळ अत्यावश्यक वाहनांनाच परवानगी दिल्यास भ्रष्टाचाराला वाव मिळू शकतो. ट्रक हे फिरण्यासाठी नसून गरजेच्या कामासाठीच रस्त्यावर असतात, अशा शब्दात ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष बाल मलकित सिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली.