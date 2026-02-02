महापौरांची निवड ११ फेब्रुवारीला!
महापौरांची निवड
११ फेब्रुवारीला!
मुंबई, ता. २ : मुंबईच्या महापौरपदाची निवडणूक येत्या ११ फेब्रुवारीला घेण्याचे निश्चित झाले आहे. तर १८ फेब्रुवारीला विशेष सभेचे आयोजन करण्यात येणार असून २५ किंवा २६ फेब्रुवारीला महापालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्त स्थायी समिती अध्यक्षांना सादर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महायुतीच्या नगरसेवकांची सोमवारी गटनोंदणी पार पडली. राष्ट्रवादी अजित पवार गट मंगळवारी नोंदणी करणार आहे. त्यानंतर महापौरपदाच्या निवडणुकीबाबत घोषणा करण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील सात दिवसांत म्हणजेच ११ फेब्रुवारीला महापौरपदाची निवड होणार असल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.