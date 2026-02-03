मोफत वाहनतळावर पैसे उकळणाऱ्यांवर गुन्हा
महापालिकेकडून फोर्ट भागात मोठी कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः महापालिकेच्या ‘ए’ विभागातील हुतात्मा चौक (डी. एन. रोड) येथील निःशुल्क वाहनतळावर बेकायदा पार्किंग शुल्क वसूल करणाऱ्या दोन तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. महापालिकेच्या रस्ते दुरुस्ती विभागाच्या सतर्कतेमुळे हा फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला असून, याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महापालिकेने हुतात्मा चौक क्रमांक दोन येथील वाहनतळ सध्या नागरिकांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात निःशुल्क उपलब्ध करून दिले आहे; मात्र काही जण या ठिकाणी वाहनचालकांकडून तासाला १५० रुपये या दराने बेकायदा पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर शनिवार (ता. ३१) दुपारी १२.३०च्या सुमारास महापालिकेचे मुकादम जितेंद्र वसईकर हे परिसरात गस्तीवर असताना त्यांना दोन तरुण वाहनचालकांकडून पैसे घेताना आढळले. या तरुणांकडे ‘व्याले टॅग’ नावाच्या बनावट पावत्या होत्या. अधिक चौकशी केली असता, त्यांनी वाहनचालकांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी अमित मनोज सोनी (वय १८), क्रिश कौशल किशोर गुप्ता (१८) यांंना अटक केली आहे. दोन्ही आरोपी मूळचे सतना (मध्य प्रदेश) येथील रहिवासी असून सध्या फोर्ट परिसरातील फुटपाथवर राहत होते. महापालिकेच्या वतीने जितेंद्र वसईकर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून, पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक हरीश डांगे या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत. दरम्यान, हुतात्मा चौक येथील हे पार्किंग पूर्णपणे मोफत आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला पार्किंगसाठी पैसे देऊ नयेत. जर कोणी पैशांची मागणी केली, तर तातडीने महापालिका प्रशासन किंवा पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
