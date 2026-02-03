पोलिस अंमलदार अपघातात जखमी
पोलिस अंमलदार
अपघातात जखमी
मुंबई ः भरधाव मालवाहू टेम्पोच्या धडकेत पोलिस अंमलदार अंकित सुर्वे हे सेनापती बापट मार्गावरील उड्डाणपुलावरून थेट खाली पडल्याने गंभीर जखमी झाले. मंगळवारी संध्याकाळी घडलेल्या या अपघातप्रकरणी ना. म. जोशी मार्ग पोलिसांनी टेम्पोचालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला. सुर्वे हे अभिनेता सलमान खानच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंट येथे बंदोबस्तासाठी तैनात होते; मात्र पत्नीची तब्येत बिघडल्याने वरिष्ठांची परवानगी घेऊन ते घरी परतत असताना हा अपघात घडला. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
