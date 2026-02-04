बोरीवलीत खासगी बस अपघातग्रस्त

बोरिवलीत खासगी बस अपघातग्रस्त
मुंबई, ता. ४ : पश्चिम द्रुतगती मार्गावर बोरिवली येथे सेवा रस्त्यावरून भरधाव वेगाने जाणारी खासगी बस पदपथावर चढून निवासी संकुलाच्या सीमा भिंतीला धडकून थांबली. हा अपघात बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी घडला. कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अपघातात बसचालक किरकोळ जखमी झाला असून अन्य कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. प्राथमिक चौकशीत बसवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात घडल्याचे चालकाने सांगितले. याप्रकरणी पोलिस पुढील कारवाई करीत आहेत.
