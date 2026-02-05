महापालिकेवर ५५ काेटींचा दावा
मुंबादेवी पार्किंग टाॅवरचे काम राेखल्याने नाेटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबादेवी येथील महत्त्वाकांक्षी रोबोटिक पार्किंग टॉवर प्रकल्पाला विधानसभा अध्यक्षांनी स्थगिती दिल्यानंतर हा वाद विकोपाला गेला आहे. या प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराने महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावून लवाद (आर्बिट्रेशन) कलमानुसार ५५ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. कोणतेही ठोस कारण नसताना काम थांबवल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा या कंत्राटदाराने केला आहे.
सुमारे १२२ कोटी रुपये खर्चाचा आणि ६०० वाहनांची क्षमता असलेला हा १७ मजली पार्किंग टॉवर प्रकल्प जुलै २०२४पासून बंद आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी आणि मंदिराच्या वारसा वास्तूचा दाखला देऊन या प्रकल्पावर विधानसभेत स्थगिती आणली होती. याप्रकरणी कंत्राटदार मे. एसएमएस लिमिटेड यांच्या वतीने वकील संदेश देशपांडे यांनी महापालिकेला कायदेशीर नोटीस धाडली आहे. महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच राज्य सरकारला कळवले होते की, या प्रकल्पात कोणतीही अनियमितता नाही. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनीही प्रकल्प रखडल्यास खर्च वाढण्याचा इशारा दिला होता. अद्याप सरकारकडून स्पष्ट सूचना न मिळाल्याने कामावरील स्थगिती कायम असल्याचे समजते.
मुंबादेवी मंदिर चॅरिटीजने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, भाविकांच्या मार्गात अडथळा नसल्यास त्यांना या पार्किंग टॉवरला कोणताही विरोध नाही. राजकीय हस्तक्षेप आणि स्थगितीमुळे हा प्रकल्प आता महापालिकेसाठी आर्थिक डोकेदुखी ठरणार असे दिसत आहे.
पालिकेला भुर्दंड?
‘विनाकारण काम रोखल्यामुळे आता कंत्राटदाराला द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई महापालिकेला आपल्या तिजोरीतून द्यावी लागण्याची दाट शक्यता आहे,’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले.
आमच्या अशील कंपनीने सर्व नियम पाळून काम सुरू केले होते. पालिकेने कोणतेही कायदेशीर कारण न देता किंवा कामात त्रुटी नसताना तोंडी आदेशाद्वारे काम थांबवले. यामुळे कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाचा खर्च वाया जात आहे. त्यामुळे ५५ कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावा करण्यात आला आहे.
- ॲड. संदेश देशपांडे, वकील
