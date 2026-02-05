‘एकलव्य स्कूल’ प्रवेशासाठी १ मार्चला पूर्वपरीक्षा
‘एकलव्य स्कूल’ प्रवेशासाठी
१ मार्चला पूर्वपरीक्षा
मुंबई, ता. ५ : ठाणे येथील अपर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालयांतर्गत सहा एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूलमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. या स्कूलमधील ५८३ रिक्त जागांसाठी १ मार्चला प्रवेश पूर्वपरीक्षा होणार असल्याचे ठाणे आदिवासी विकास कार्यालयाचे अपर आयुक्त गोपीचंद कदम यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. सहावीच्या मुलांसाठी १८० व मुलींसाठी १८० जागांवर पूर्वपरीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश दिला आहे. इयत्ता सातवी ते नववीच्या २२३ रिक्त जागांवर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार व पूर्वपरीक्षेद्वारे प्रवेश मिळणार आहे.
कांबळगाव ७०, शेंडेगाव ७७, सवणे ८०, पळसुंडे (जव्हार) १२७, हिरवे (मोखाडा) १४७, चळणी (डहाणू) ८२ अशा एकूण ५८३ जागा रिक्त आहेत, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
