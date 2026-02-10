टपाल तिकिटांचा काळाबाजार
दिल्लीहून आरोपी गजाआड; २७.८४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
मुंबई, ता. १० : देशभर पसरलेल्या कोट्यवधींच्या टपाल तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीतील दोन प्रमुख आरोपींना मुंबई पोलिसांनी रविवारी (ता. ८) दिल्लीतून अटक केली. मोहम्मद शहाबुद्दीन शेख आणि वीरेंद्र प्रसाद अशी त्यांची नावे असून, त्यांच्याकडून २७.८४ कोटींची २० ते २०० रुपये मूल्य असलेली बनावट टपाल तिकिटे जप्त करण्यात आली.
टपाल निरीक्षक आशुतोष कुमार यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या तक्रारी आधारे बनावट टपाल तिकिटे देशभर मागणीप्रमाणे वितरित करणाऱ्या टोळीविरोधात माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता, प्राथमिक तपासात राकेश बिंद (४२), शमशुद्दीन गफ्फार अहमद (३५) आणि शाहीद रझा (३५) या तीन आरोपींना बिहारमधून अटक करण्यात आली. अटक आरोपींनी मुख्य सूत्रधाराच्या मदतीने कोट्यवधींची बोगस टपाल तिकिटे छापून ती मागणीप्रमाणे देशभर विकल्याचे कबूल केले, विशेष म्हणजे गफार आणि रझा यांच्या बँक खात्यांवर सात ते आठ कोटींचे व्यवहार आढळले होते. या तिघांच्या अटकेनंतर मुख्य आरोपी शेख व प्रसाद फरार होते. अटकेच्या भीतीने ते सतत ठावठिकाणा बदलत होते; मात्र वरिष्ठ निरीक्षक योगेश साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखालील सहाय्यक निरीक्षक धनेश सातार्डेकर आणि पथकाने या दोघांचा दिल्लीतील नेमका ठावठिकाणा शोधून काढला. या पथकाने तब्बल दोन आठवडे आरोपींवर पाळत ठेवून रविवारी त्यांना अटक केली.
बनावट तिकिटे जप्त
आरोपी शेख, प्रसाद यांच्याकडून पोलिसांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेली (१० रुपये), मदर तेरेसा यांचे चित्र असलेली (२० रुपये), मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे चित्र असलेली (प्रत्येकी पाच रुपये), अशोक स्तंभाचे चित्र असलेली (१०० व २०० रुपये) आणि रवींद्रनाथ टागोर यांचे चित्र असलेली (५० रुपये) तिकिटे जप्त केली आहेत. त्यांचे मूल्य २७.८४ लाख इतके आहे.
असा उघड झाला काळाबाजार
मुंबईहून पाठवलेल्या पाच पत्रांवरील तिकिटे बनावट आहेत, असा संशय व्यक्त करणारे गोपनीय पत्र भोपाळ पोस्ट कार्यालयाने मुख्य पोस्ट मास्टर जनरलना पाठवले. त्यानंतर या तिकिटांची नाशिक येथील शासकीय छापखान्यात तपासणी करण्यात आली. तेव्हा संबंधित तिकिटे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर हा तपास सुरू झाला.
असा लागला सुगावा
बनावट तिकिटे लावलेली पत्रे एका वित्तीय कंपनीने पाठवली होती. चौकशीदरम्यान कंपनीने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार १० आणि १३ जून १३ रोजी सुमारे १२ हजार पत्रे आरोपी बिंदकरवी पाठवली, पोलिसांनी बिंद यास ताब्यात घेत चौकशी केली. त्यात त्याने बनावट तिकिटे अहमद, रझा यांच्याकडून अर्ध्या किमतीत विकत घेतल्याचे कबूल केले.
