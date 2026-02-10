जुहू किनाऱ्यावरील मृतदेहाचे गूढ उकळले
जुहू किनाऱ्यावरील
मृतदेहाचे गूढ उकळले
विवाहबाह्य संबंधातून हत्या; तरुणास अटक
मुंबई, ता. १० ः जुहू किनाऱ्यावर शीर नसलेला मृतदेह सोमवारी वाहून आल्याने परिसरात घबराट पसरली होती. सांताक्रूझ पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत या मृतदेहाचे गूढ उकलले. अशोक गौड असे मृत तरुणाचे नाव असून, पत्नीच्या प्रियकराने त्याची हत्या केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी वाहिद अली शेख उर्फ मिट्टू (वय ३०) यास मंगळवारी अटक केली. विवाहबाह्य संबंधात अशोक अडसर ठरत असल्याने त्याची हत्या केल्याचे आरोपी अशोकने कबूल केल्याचा दावा पोलिसांनी केला.
किनाऱ्यावर गस्तीसाठी फिरणाऱ्या पथकाला वाहून आलेली संशयास्पद गोणी आढळली. जीवरक्षकाच्या मदतीने ती उघडली असता त्यात अर्धवट कुजलेला, शीर नसलेला मृतदेह आढळला. पथकाने लागलीच तो शवविच्छेदनासाठी पाठवून तपास सुरू केला. शीर धडापासून वेगळे करून गोणीत भरून समुद्रात फेकल्याने ही हत्याच असल्याने पोलिसांनी प्रथम मृतदेहाची ओळख पटवली. दरम्यान, मालवणी परिसरातून चार दिवसांपासून बेपत्ता अशोक गौड याचे तपशील सांताक्रूझ पोलिसांच्या हाती लागले. अशोक याचे तपशील आणि सापडलेल्या मृतदेहात साम्य आढळल्याने पोलिसांनी मालवणी परिसरात चौकशी केली असता, अशोकला आरोपी वाहिदसोबत शेवटचे पाहिल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.
----
दारू पाजून हत्या
गोपनीय चौकशीत अशोकच्या पत्नीसोबत प्रेमसंबंध असल्याची माहिती पुढे आल्याने पोलिसांनी वाहिदला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान, त्याने गुन्हा कबूल केला. वाहिदचा मालवणी येथे कापडाचा व्यवसाय आहे. त्याने रविवारी रात्री अशोकला प्रमाणापेक्षा जास्त दारू पाजली. नशेत असलेल्या अशोकची हत्या करून त्याच्या मृतदेहाचे तुकडे केले आणि ते गोणीत भरून समुद्रात फेकले, असा घटनाक्रम चौकशीदरम्यान पुढे आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
