ग्रंथ वितरणास सरकारकडून सुरुवात
मुंबई, ता. १२ : राज्याचे ग्रंथालय संचालनालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने खरेदी करण्यात आलेल्या २०२३मधील ग्रंथांचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले, राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधीच्या ग्रंथभेट योजनेअंतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार २०२३मध्ये प्रकाशित व संचालनालयास प्राप्त झालेल्या ग्रंथांमधून निवड प्रक्रिया पार पडली आहे. राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या उपसमितीमार्फत मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतील निवडक ग्रंथांची खरेदी करण्यात आली आहे. ही खरेदी शासकीय विभागीय ग्रंथालय पुणे येथे करण्यात आली असून या ग्रंथांचे वितरण सुरू झाले आहे. या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील ९४० शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये तसेच ६० मध्यवर्ती कारागृह ग्रंथालये अशा एकूण एक हजार लाभार्थी ग्रंथालयांना ग्रंथांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या ग्रंथांचा जास्तीत जास्त वाचकांना लाभ मिळावा, यासाठी संबंधित ग्रंथालयांनी हे ग्रंथ प्रदर्शनी विभागात ठेवावेत, अशा सूचना ग्रंथालय संचालनालयामार्फत देण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
