थकीत करासाठी मालमत्तांचे ई-लिलाव
महापालिकेचा बडगा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेने कठोर पावले उचलली असून जप्ती व लिलाव कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. ४५५ कोटी ४८ लाख रुपयांचा थकीत कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेने गुरुवारी (ता. १२) आठ मालमत्तांवर अटकावणीची कारवाई केली. यापैकी सहा मालमत्तांची ई-लिलाव प्रक्रिया प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आली असून, दोन मालमत्ताधारकांना २१ दिवसांची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याने आज ई, डी, एफ-दक्षिण, एच-पश्चिम, पी-उत्तर, पी-दक्षिण आणि आर-उत्तर या विभागांमधील थकबाकीदारांवर ही धडक कारवाई केली. यामध्ये हॉटेल, मोकळे भूखंड, औद्योगिक गाळे आणि व्यावसायिक कार्यालयांचा समावेश आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांना वारंवार नोटिसा देऊनही त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने अखेर पालिका प्रशासनाने लिलावाचे पाऊल उचलले आहे. लिलाव प्रक्रियेत गोरेगाव पश्चिम येथील मेसर्स आमिर पार्क ॲण्ड ॲम्युझमेंटचे हॉटेल (२६८ कोटी १६ लाख), वांद्रे पश्चिम येथील दुकाने व कार्यालये (५१.४२ कोटी), दहिसर येथील निवासी भूखंड (३४.८१ कोटी), परळ येथील मोकळा भूखंड (३४.१४ कोटी), माझगाव येथील तेल गिरणी व गोदाम (२३.२० कोटी) आणि मालाड येथील व्यावसायिक शेड (९.२३ कोटी) यांचा समावेश आहे. फोर्ट परिसरातील सरदार सय्यदना ताहेर सैफुद्दीन साहेब यांच्या मालकीच्या दोन मालमत्तांना (रुग्णालय व व्यावसायिक गाळे) २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत सुमारे ३४ कोटी ५१ लाखांची थकबाकी न भरल्यास या मालमत्तांचाही लिलाव केला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कारवाई सुरूच राहणार!
महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी सहा हजार २०० कोटी रुपयांचे कर संकलन उद्दिष्ट ठेवले आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत पाच हजार ४२६ कोटी ८१ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मार्चअखेरपर्यंत ही मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे. ‘आर्थिक क्षमता असूनही जाणीवपूर्वक करभरणा टाळणाऱ्यांविरुद्ध मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम २०३ ते २०६नुसार जप्ती व लिलावाची कठोर कारवाई सुरूच राहील,’ असा इशारा अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिला आहे.
