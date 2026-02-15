जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांचे आजपासून बेमुदत आंदोलन
जे. जे. रुग्णालयातील डॉक्टरांचे आजपासून बेमुदत आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल येथील विद्यार्थी व निवासी डॉक्टरांनी त्यांच्या लोकशाही, शैक्षणिक व मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सोमवारपासून (ता. १६) बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रँट मेडिकल कॉलेज स्टुडन्ट्स असोसिएशनच्या वतीने ही घोषणा करण्यात आली आहे.
असोसिएशनच्या मते जीएमसी जिमखान्याच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप, सल्लागार समितीचे प्रशासकीय समितीत रूपांतर, पीपीपी मॉडेलचा प्रस्ताव तसेच निवडून आलेल्या असोसिएशनच्या अधिकारांचे खच्चीकरण हे प्रमुख मुद्दे आहेत. याशिवाय अपुरी व असुरक्षित वसतिगृह व्यवस्था, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, कॅम्पस सुरक्षेची कमतरता, कॅन्टीनची निकृष्ट गुणवत्ता, निवासी डॉक्टर व इंटर्न यांच्या मानधनास होणारा विलंब या तातडीच्या प्रश्नांकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हे बेमुदत उपोषण जे. जे. रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीसमोर असलेल्या ॲम्फीथिएटरमध्ये सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. या आंदोलनाला मध्यवर्ती मार्ड संघटनेने पाठिंबा दिल्याची माहिती असोसिएशनने दिली. प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून सर्व प्रश्न मार्गी लावावेत अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
