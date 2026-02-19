"राज-आदित्य पून्हा एकत्र ; शिवतीर्थाच्या सुशोभीकरणाचा सोहळा संपन्न!"
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबईची शान आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या दादरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानाच्या सुशोभीकरण कामाचा शुभारंभ आज मोठ्या थाटात पार पडला. विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे एकाच मंचावर एकत्र पाहायला मिळाले. या दोन्ही नेत्यांच्या हस्ते सुशोभीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
मुंबई महापालिकेतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाद्वारे शिवाजी पार्कचा कायापालट केला जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मैदानात उडणाऱ्या धुळीमुळे खेळाडू आणि स्थानिक रहिवाशांना त्रास होत होता. ही समस्या सोडवण्यासाठी या प्रकल्पात आधुनिक जलसिंचन व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे.
मैदानातील धूळ बसवण्यासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’च्या धर्तीवर कायमस्वरूपी पाणी फवारणी यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. मैदानाचा बाह्य कट्टा (कठडा) आणि पदपथाची दुरुस्ती करून त्याचे सौंदर्यीकरण केले जाईल. संपूर्ण मैदानाच्या परिसरात आधुनिक आणि डोळ्यांना सुखावणारी प्रकाशयोजना केली जाणार आहे. शिवाजी पार्कचा ऐतिहासिक वारसा जपूनच प्रवेशद्वारांचे नूतनीकरण करण्यात येईल.
या वेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दोन्ही नेत्यांनी शिवाजी पार्कच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. ‘‘हे मैदान मुंबईची फुप्फुसे आहेत, त्याचे संवर्धन होणे काळाची गरज आहे,’’ असे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले. या विकासकामामुळे दादरमधील खेळाडू, मॉर्निंग वॉकर्स आणि पर्यटकांना येत्या काही महिन्यांत अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
