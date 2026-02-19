विवाहबंधनात अडकताच नवरदेवाच्या हाती बेड्या
विवाहबंधनात अडकताच
नवरदेवाच्या हाती बेड्या
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा
मुंबई, ता. १९ ः विवाहबंधनात अडकल्यानंतर पुढल्याच क्षणी नवरदेवाच्या हाती पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. टिळकनगर पोलिस ठाण्यात नुकताच हा प्रकार घडला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी तरुणाचे परिसरातीलच तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. दोघांच्या कुटुंबीयांना याबाबत कल्पना नसल्याने तरुणीच्या पालकांनी तिच्यासाठी नात्यातीलच स्थळ पाहिले होते. ती प्रौढ होताच साखरपुडा करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. याबाबत समजताच या प्रेमीयुगुलाने पळून जात कौटुंबिक न्यायालयात कायदेशीररीत्या लग्न केले. प्रक्रियेनुसार लग्नानंतर पालकांना कळवणे क्रमप्राप्त असल्याने नवदाम्पत्य टिळकनगर पोलिस ठाण्यात पोहोचले.
पोलिसांनी दोघांच्याही पालकांना पोलिस ठाण्यात बोलावून घेतले. दोघेही कायदेशीर पती-पत्नी झालेत. आता पालकांनी विरोध करू नये, ही समज पोलिस पालकांना देणार होते; मात्र तरुणीच्या पालकांनी समोर ठेवलेला मुलीचा जन्मदाखला आणि शैक्षणिक कागदपत्रे पाहून पोलिसही अवाक् झाले. तरुणी अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट होताच पोलिसांनी नवरदेवाकडे मोर्चा वळवला. त्याने प्रेयसीचे बोगस आधार कार्ड तयार करून ती प्रौढ असल्याबाबत कौटुंबिक न्यायालयाला भासवल्याचे कबूल केले. त्यानुसार पोलिसांनी नवरदेवावर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला.
