क्लॉटिंग फॅक्टरच्या तुटवड्याने हिमोफेलिया रुग्ण अडचणीत
हिमोफिलिया रुग्ण अडचणीत
क्लॉटिंग फॅक्टरचा तुटवडा; पाच हजार ५०० रुग्णांवर उपचारांचे संकट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : राज्यात हिमोफिलिया रुग्णांना जीवनरक्षक क्लॉटिंग फॅक्टरची अनियमित उपलब्धता, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि विलंबित खरेदी प्रक्रियेचा फटका बसत आहे. सुमारे पाच हजार ५०० रुग्णांच्या उपचारांवर याचा परिणाम होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
राज्यातील हिमोफिलिया रुग्णांना सध्या उपचारांच्या उपलब्धतेसंदर्भात गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हिमोफिलिया फेडरेशन (इंडिया)शी संलग्न असलेल्या हिमोफिलिया सोसायटीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. संस्थेचे मानद सचिव जिगर कोटेचा यांनी सांगितले की, जीवनरक्षक क्लॉटिंग फॅक्टर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने आणि अनेक रुग्णालयांमध्ये हेमेटोलॉजिस्ट नसल्याने सक्रिय रक्तस्रावाच्या वेळी रुग्णांना त्वरित उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व आणि जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. हिमोफिलिया हा आनुवंशिक रक्तस्राव विकार असून, यात रक्त योग्य प्रकारे गोठत नाही, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. परिणामी रुग्णांना सांधे, स्नायू, पोट किंवा मेंदूत आंतररक्तस्राव होण्याचा धोका असतो. उपचारात थोडाही विलंब झाला, तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही
संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात हिमोफिलिया उपचारांसाठी स्वतंत्र आणि समर्पित राज्यस्तरीय अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मिळणारा निधी प्रत्यक्ष गरजांच्या तुलनेत अपुरा असल्याचेही सांगण्यात आले. काही महापालिका रुग्णालयांमध्ये क्लॉटिंग फॅक्टर खरेदीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध नसल्याची माहिती संस्थेने दिली आहे.
ठोस निर्णयाची मागणी
तातडीने समर्पित अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे, क्लॉटिंग फॅक्टरची नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करणे, तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करणे आणि खरेदी प्रक्रिया गतिमान करणे याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी संस्थेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. कोणत्याही रुग्णाचा जीव उपचारातील विलंबामुळे धोक्यात येऊ नये, यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचेही संस्थेकडून सांगण्यात आले.
