राजेश नार्वेकर यांनी स्वीकारला परिवहन आयुक्तपदाचा पदभार
राजेश नार्वेकर यांनी परिवहन आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः परिवहन आयुक्तपदी राजेश नार्वेकर यांनी शुक्रवारी परिवहन आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. विवेक भीमनवार यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अध्यक्ष या पदावर नियुक्ती झाल्यामुळे ते पद रिक्त होते. नार्वेकर यांची आज परिवहन आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर सायंकाळी त्यांनी पदभार स्वीकारला. नार्वेकर हे सध्या अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) विभागात आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.
राजेश नार्वेकर हे २००९च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी आहेत. त्यांनी इतिहास विषयात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली आहे. प्रशासनातील विविध स्तरांवर काम करण्याचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. १९९४ मध्ये महाराष्ट्र प्रशासकीय सेवेतून उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. नार्वेकर यांनी यापूर्वी म्हाडा, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, तसेच एमआयडीसीमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी सांभाळली आहे.
२०१८ ते २०२२ या काळात त्यांनी ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून यशस्वी कामकाज पाहिले. ऑक्टोबर २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत त्यांनी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्तपद भूषवले. २०१६ ते २०१७ या काळात त्यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले. राजेश नार्वेकर यांच्या कामाची दखल घेत त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.
