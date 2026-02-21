बांगलादेशी घुसखोरांना कागदपत्रे पुरवणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश
बांगलादेशी घुसखोरांना कागदपत्रे पुरवणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश
मुख्य आरोपीसह महानगर प्रदेशातील सहा एजंटांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः बांगलादेशी घुसखोरांना बनावट शिधापत्रिका व अन्य कागदपत्रे तयार करून देत शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणाऱ्या टोळीला दिंडोशी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. अटक आरोपींमध्ये बनावट कागदपत्रे तयार करण्यापासून महानगर प्रदेशातील एजंटांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशी घुसखोरांना भारतीय विशेषतः मुंबई किंवा आसपासच्या उपनगरातील अधिवास स्पष्ट करण्यासाठी शिधापत्रिका, आधार कार्डची निकड भासते. त्यासोबत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मोफत सेवा देणाऱ्या महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि अन्य शासकीय योजनांचा लाभ लागण्यासाठी किंवा तो लाभ मिळवून देण्यासाठी बनावट शिधापत्रिकांची आवश्यकता भासते.
ही बनावट कागदपत्रे तयार करून देणाऱ्या सुजल दयाळ या आरोपीस गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हा त्याच्या ताब्यातून बनावट झोपडपट्टी फोटो पास पावती, तीन एमएमआरडीएची ताबापत्रे आणि तीन कोऱ्या शिधापत्रिका जप्त करण्यात आल्या. पथकाने विरार येथील सुजलच्या निवासस्थानी छापा घातला असता तेथून ३४३ बनावट शिधापत्रिका, लॅपटॉप, प्रिंटर, कागद आदी सामग्री सापडली.
चौकशीदरम्यान शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांकडून या बनावट दस्त, कागदपत्रांची बरीच मागणी असते. मागणीनुसार ती कागदपत्रे तयार करून देतो, असे सुजलने सांगितले. त्याच्याकडून बनावट कागदपत्रे विकत घेणाऱ्या मुंबईसह महानगर प्रदेशातील एजंटांची माहिती मिळवून पोलिस पथकाने सहा जणांना अटक केली.
राकेश सिंग (४३), दिनेशकुमार केसरवाणी (४०), एडवर्ड ऊर्फ सोनू सेबेस्टीन डिसोजा (४६), मणिशंकर शर्मा (३१), विपीन पांडे (४२) आणि वीरू गुप्ता (३१) अशी त्यांची नावे आहेत.
ही कारवाई परिमंडळ १२चे पोलिस उपायुक्त महेश चिमटे यांच्या मार्गदर्शनाखाल दिंडोशी पोलिस ठाण्याचे एटीसी अधिकारी सहाय्यक निरीक्षक शिवशंकर भोसले, उपनिरीक्षक नितीन सवणे, मुलाणी, अंमलदार कांबळे, मोरे, शिंदे, काळे, कोळी, भंडारे, सावर्डे यांनी केली.
