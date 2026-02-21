ई-रिक्षांना नियमांचा ''ब्रेक'' लागणार, नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक होणार
ई-रिक्षांना नियमांचा ‘ब्रेक’
वाहन बाळगण्यासाठी पात्रता निकष; परिवहन विभागाचे कडक पाऊल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : राज्यातील ई-रिक्षा नोंदणी प्रक्रियेत परिवहन विभागाने कडक भूमिका बजावली आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रता निकषांशिवाय कोणतीही नोंदणी करता येणार नाही. वाहनचालक परवाना, बॅज, परमिट आणि पोलिस चारित्र्य पडताळणी याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक करणे आणि गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे हे परिवहन विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे. नवीन नियमांमुळे ई-रिक्षा व्यवसाय सुरक्षित आणि कायदेशीर बनेल. ई-रिक्षाचा वापर निश्चित कामांसाठीच केला जाणार असल्याने वाहतूक व्यवस्था योग्य होण्यास मदत मिळणार आहे.
ई-रिक्षा बाजारात आल्यानंतर त्याचा विविध कामांसाठी वापर केला जात आहे. काही कामे ई-रिक्षासाठी नसतानाही सर्रास त्यांचा वापर सुरू असल्याचे दिसते.
==
चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य
ई-रिक्षा नोंदणीसाठी पोलिस चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही पडताळणी वाहनचालकाची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत चारित्र्य पडताळणीशिवाय नोंदणी मान्य होणार नाही. या नियमामुळे गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवता येईल. परिवहन विभागाने याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
==
मालवाहतुकीसाठी सर्रास वापर
ई-रिक्षा प्रवाशांसाठी असतानाही अनेक ठिकाणी त्याच रिक्षातून मालाची ने-आण केली जाते. हा प्रकार अवैध आहे. अशा प्रकारांवर आळा बसावा, यासाठी परिवहन विभागाने नियम कडक केले आहेत.
==
अनेकांकडून गैरफायदा
पूर्वी काही वाहनधारकांनी नियमांचा गैरफायदा घेतला होता. अनधिकृत नोंदणी व कागदपत्रांचा गैरवापर करून वाहन चालवले जात होते. त्यामुळे प्रवासी आणि वाहन उद्योग या दोन्हीवर परिणाम झाला. नव्या नियमांमुळे अशी प्रकरणे टाळता येतील. सर्व वाहनचालक आता नियमांनुसार नोंदणी करून वैध परवाना मिळवतील.
==
ई-रिक्षाचालक म्हणतात...
सर्व वाहनधारकांनी नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. समितीही नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करेल. चारित्र्य पडताळणी आणि कागदपत्रांची तपासणी योग्य पद्धतीने केली जाईल. सर्व वाहनधारकांनी नियमांचे पालन केल्यास व्यवसायात सुधारणा होईल. नव्या नियमांमुळे सुरक्षिततेसह वाहतुकीची विश्वासार्हता वाढेल, असे एका ई-रिक्षाचालकाने सांगितले.
==
ई-रिक्षा नोंदणी प्रक्रियेत बदल का?
नोंदणी प्रक्रियेत बदल हा वाहनचालकांच्या वैधतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला गेला आहे. काही अपात्र किंवा बेकायदा वाहनांनी गैरफायदा घेतल्याचे निदर्शनास आले. नवीन नियमांमुळे ई-रिक्षा व्यवसाय पारदर्शक आणि कायदेशीर बनेल. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नियमांचा काटेकोर अवलंब होणार आहे. ही सुधारणा जिल्ह्यातील वाहतुकीची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
