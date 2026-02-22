महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पे अॅंड पार्क सुविधा रद्द
अधिवेशनात पे अँड पार्क सुविधा रद्द
मान्यवरांची वाहने वगळता इतरांना पार्किंग प्रतिबंध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनासाठी वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. अधिवेशन सोमवार (ता. २३)पासून सुरू होत आहे. ते संपेपर्यंत विधान भवन परिसरात अडथळे, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षिततेसाठी विशेष निर्बंध लागू केले आहेत. यामध्ये अनेक ठिकाणी पे अँड पार्क सुविधा पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या असून, मान्यवरांच्या वाहनांवरील पार्किंग वगळता इतर सर्व वाहनांना प्रतिबंध आहे.
अधिवेशनासाठी विधान भवनात मान्यवरांच्या वाहनांसाठी जागा अपुरी पडत असल्याने खालील पे अँड पार्क सुविधा तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये जमनालाल बजाज मार्ग (उषा मेहता चौक ते जमनालाल बजाज मार्ग डेड एंड) विनय के शहा मार्ग (जमनालाल बजाज मार्ग जंक्शन ते मुरली देवरा चौक) दोराबजी टाटा रोड (मुरली देवरा चौक ते गेंडा पॉइंट) रामनाथ गोएंका मार्ग (साखर भवन जंक्शन ते विधान भवन मार्ग) विधान भवन मार्ग (युनियन बँक बिल्डिंग ते मादाम कामा रोड) याशिवाय, मान्यवरांच्या वाहनांसाठी खालील ठिकाणी पार्किंग उपलब्ध असले तरी इतर वाहनांना मनाई आहे.
व्हि. व्हि. राव मार्ग फ्री प्रेस जनरल मार्ग तसेच, गरज भासल्यास रामनाथ गोएंका मार्गावर साखर भवन जंक्शन ते विधान भवन मार्गापर्यंत रस्ता पूर्णपणे बंद राहील. हे निर्बंध पोलिस, फायर ब्रिगेड आणि ॲम्बुलन्स वाहनांना लागू होणार नाहीत. सदर आदेश २३ फेब्रुवारीपासून अधिवेशन संपेपर्यंत अमलात राहतील. या बदलांमुळे विधान भवन परिसरातील वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. नागरिकांनी वाहतूक विभागाच्या सूचना पाळून गैरसोय टाळावी, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
