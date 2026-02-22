मुंबईत खासगी बांधकामे आठवडाभर थांबवा!
मुंबईत खासगी बांधकामे
आठवडाभर थांबवा!
आदित्य ठाकरे यांचे पालिका आयुक्तांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : शहरातील हवेच्या गुणवत्तेचा स्तर भीषण पातळीवर पोहोचला आहे. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी शहरातील सर्व खासगी बांधकामांना किमान एक आठवड्यासाठी तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. प्रदूषणामुळे शहराचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अशा स्थितीत कोणतीही गुंतवणूक किंवा पर्यटक मुंबईकडे आकर्षित होणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुंबईतील प्रदूषण, खारफुटी संरक्षण आणि सार्वजनिक मैदानांच्या दुरवस्थेबाबत अत्यंत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. तीन दिवसांपासून मुंबई धुरक्याच्या विळख्यात अडकली आहे. यावर उपाय म्हणून आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्येक प्रभागानुसार बांधकामांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याची विनंती केली आहे. प्रदूषण कमी होईपर्यंत बांधकाम हालचालींवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
----
मुंबई क्लायमेट वीकमध्ये मोठे दावे करणाऱ्या सरकारने आता प्रकल्पांच्या नावाखाली ४५ हजार खारफुटींची झाडे तोडण्याचा निर्णय घेणे दुर्दैवी असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. प्रकल्प भूमिगत करून किंवा लांब स्पॅन वापरून ही झाडे वाचवता येतील. चंद्रपूरमध्ये वृक्षारोपण करण्याचा प्रस्ताव हा केवळ दिखावा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
-----
बॅँक गार्डन नैसर्गिकच राहू द्या!
कुलाबा येथील ‘बँक गार्डन’ या मातीच्या मैदानावर सिमेंटचे जंगल उभारण्यासाठी राजकीय दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला आहे. हे मैदान नैसर्गिक स्वरूपातच राहावे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. तसेच शहरातील ज्या मैदानांचे ‘टर्फ’मध्ये रूपांतर करून सर्वसामान्यांचा प्रवेश नाकारला जात आहे, अशा सर्व संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे.
-----
भूमिगत पार्किंग कंत्राटदारांसाठी!
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर भूमिगत पार्किंग उभारण्याचा प्रस्ताव केवळ कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी आहे. कोस्टल रोडवर पार्किंगची सोय असताना करदात्यांचा पैसा कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न मुंबईकर सहन करणार नाहीत, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात दिला आहे.
