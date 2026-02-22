दहिसर नाका परिसराची महापौरांकडून पाहणी
मुंबई, ता. २२ : मुंबईचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दहिसर चेकनाक्याला महापौर रितू तावडे यांनी आज भेट दिली. तसेच तेथील समस्यांची पाहणी करीत स्थानिकांशी संवाद साधला.
मागाठाणे विधानसभा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक तीनचे भाजपचे नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी केलेल्या विनंतीवरून महापौर रितू तावडे यांनी दहिसर दौरा केला. या वेळी तिथे सुरू असलेल्या विकासकामांची पाहणी महापौरांनी केली. मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या चार मार्गांवर चार प्रवेशद्वार उभारण्याचा मनोदय महापौरांनी पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केला आहे. त्यातील एक मुंबई प्रवेशद्वार दहिसर चेकनाका येथे उभारण्याबाबत महापौरांनी या दौऱ्यात चर्चा केली.
या परिसरातील विविध समस्यांबाबत व चेकनाक्याशेजारील महापालिकेचे मैदान जनतेला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातही महापौरांनी चर्चा केली. या वेळी टोलनाक्यावर मोठ्या संख्येने उपस्थित नागरिकांशी संवाद साधून त्यांना उद्भवणाऱ्या समस्याही रितू तावडे यांनी जाणून घेतल्या.