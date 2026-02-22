मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेरील वाहतूक कोंडी; १ लाख वाहनचालकांना मिळणार टोलचा परतावा
एक लाख वाहनचालकांना मिळणार टोलचा परतावा
एमएसआरडीसीची तयारी; मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वाहतूक कोंडी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर खंडाळा घाटात गॅस टॅंकर उलटल्याने फेब्रुवारीच्या पहिल्याचा आठवड्यात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. या वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या एक लाख वाहनधारकांना खुशखबर आहे. त्यांना पाच कोटी १६ लाख रुपयांचा टोल परत करण्याची एमएसआरडीसीचा विचार आहे. त्यामुळे संबंधित वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर ३ फेब्रुवारीला खंडाळा घाट सेक्शनमध्ये एक गॅस टँकर उलटल्याने ३३ तास वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांना पाणी, अन्न व इतर मूलभूत सुविधांची टंचाई भासली. दरम्यान, अपघातानंतर प्रशासनाने टोल संकलन ताबडतोब थांबवण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याआधी अनेक वाहनचालकांच्या फास्ट टॅग खात्यातून टोल रक्कम कपात झाली होती. त्यामुळे टोल संकलन थांबवण्याचा आदेश दिल्यानंतरही वाहनमालकांकडून वसूल झालेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम पाच कोटी १६ लाखांच्या घरात असून, ती पुढील काही दिवसांत प्रभावित वाहनमालकांच्या फास्ट टॅग खात्यात थेट जमा केली जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
