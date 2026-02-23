महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ देणार दर्जेदार प्रशिक्षण
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ देणार दर्जेदार प्रशिक्षण
मुंबई, ता. २३ : महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्थांना व कार्यकर्त्यांना अत्याधुनिक यंत्रणांनी सज्ज असे दर्जेदार प्रशिक्षण देणार असल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाने घेतली आहे.
नुकतीच राज्य सहकारी संघाच्या संचालक समितीची सभा पुणे येथे झाली. सध्याच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल व राज्यातील सहकार प्रशिक्षित करायचा असेल, तर दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याने या संबंधातील परिपूर्ण यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय झाला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या सर्व मालकीच्या जागांचे विधिवत सर्वेक्षण करून न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढून संघाला आपल्या जागा ताब्यात ठेवून संघाचा विकास व आर्थिक सक्षमता वाढविण्याचा निर्णयही झाला. नाममात्र दरात भाड्याने दिलेल्या जागांवरही पुनर्विचार करण्याचे ठरले. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे पूर्वी सुरू असणारे शिक्षण अनुदान मागण्याकरिता विनंती करण्याचेही संचालक मंडळाच्या सभेत ठरले.
सदर संचालक मंडळाच्या सभेत राज्य सहकारी संघाचे उपाध्यक्ष अर्जुनराव बोरुडे, ज्येष्ठ संचालक संजय कुसाळकर, शिवाजीराव नलावडे, नंदकुमार काटकर, अशोक जगताप यांसह राज्यभरातील इतर संचालक मान्यवर उपस्थित होते.
मासिकाचा दर्जा वाढणार
सध्या फक्त सहकारी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे सहकारी महाराष्ट्र हे मासिक नव्याने दर्जा व व्याप्ती वाढवून प्रकाशित करण्याचे ठरले.
