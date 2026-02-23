मुंबईचा पारा ३४.५ अंशांवर
मुंबईचा पारा ३४.५ अंशांवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात मुंबईसह राज्यभरात उन्हाचा चटका बसू लागला आहे. सोमवारी (ता. २३) मुंबईच्या उपनगरात तापमानाचा पारा ३४.५ अंश सेल्सिअसवर पोहोचला आहे. वाढत्या आर्द्रतेमुळे मुंबईकरांना उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्ट्यात सर्वाधिक ३५.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) ही आकडेवारी जारी केली आहे.
हवामान खात्याच्या नोंदीनुसार, सोमवारी सांताक्रूझ केंद्रावर कमाल तापमान ३४.५ अंश सेल्सिअस आणि आर्द्रता ६० टक्के नोंदवण्यात आली. कुलाबा येथे ३३ अंश सेल्सिअस तापमान आणि ६८ टक्के आर्द्रता होती. मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातही उन्हाची तीव्रता जास्त होती.
राज्याचा विचार करता उत्तर महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट अधिक जाणवत आहे. जळगाव येथे ३५.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून, हे राज्यातील सर्वाधिक तापमान ठरले आहे. त्यापाठोपाठ सोलापूर ३५.४ अंश, पुणे ३४.५ अंश आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ३४.५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. रत्नागिरी (३२.८ अंश) आणि अलिबाग (३१.२ अंश) या कोकण किनारपट्टीच्या भागातही तापमानात वाढ झाली आहे. मुंबईत सायंकाळी धूसर वातावरण राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
ऊन वाढत असताना राज्याच्या काही भागांत पावसाने हजेरी लावली आहे. बीडमध्ये १.०२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, धाराशिव, सातारा आणि पुणे परिसरात आकाश अंशतः ढगाळ होते.
