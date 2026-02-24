कर न भरल्यास थेट लिलाव
कर न भरल्यास थेट लिलाव
३७८ कोटींच्या वसुलीसाठी २१ दिवसांची अंतिम मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वारंवार सूचना देऊनही कर न भरणाऱ्या १२ बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांची ई-लिलाव प्रक्रिया पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याने सोमवार (ता.२३) पासून सुरू केली आहे. या मालमत्तांवर तब्बल ३७८ कोटी ६३ लाख ६७ हजार ५५७ रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे.
या मोहिमेत १० मोकळे भूखंड, एक व्यावसायिक इमारत आणि एक संमिश्र वापराच्या मालमत्तेचा समावेश आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांना कर भरण्यासाठी २१ दिवसांची दीर्घ नोटीस बजावण्यात आली आहे. या मुदतीत कराचा भरणा न केल्यास जप्तीनंतर थेट लिलावाद्वारे वसुली केली जाणार आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केले की, ज्या थकबाकीदारांकडे आर्थिक क्षमता असूनही कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुरूच राहील. आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही मोहीम एच-पश्चिम, एस, आर-दक्षिण आणि ई विभागात तीव्र करण्यात आली आहे. विहित मुदतीत कर भरणा न झाल्यास, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रथम मालमत्तेतील चीजवस्तू जप्त केल्या जातील. त्यानंतरही वसुली न झाल्यास मालमत्तेचा लिलाव करून पालिकेचा महसूल वसूल केला जाईल, असे पालिकेने नोटिशीद्वारे स्पष्ट केले आहे.
कोणाकडे किती थकबाकी?
•मेसर्स सुमेर असोसिएट्स (एच पश्चिम) : १८८ कोटी ४६ लाख रुपये.
•मेसर्स राजहंस असोसिएट्स (भांडुप) : ४७ कोटी २ लाख रुपये (व्यावसायिक इमारत).
•श्री. मुल्ला गुलाम अली (रे रोड) : ८५ कोटी ३८ लाख रुपयांसह ३ वेगवेगळे भूखंड.
•सेंट पीटर्स चर्च (वांद्रे) : १२ कोटी ६४ लाख रुपये (भूखंड).
•एल्को आर्केड सोसायटी (खार) : ९ कोटी ७६ लाख रुपये.
