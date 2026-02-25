वेतनवाढीचा थकीत हप्ता बँक खात्यात जमा
वेतनवाढीचा थकीत हप्ता
बँक खात्यात जमा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : एसटी महामंडळाच्या सुमारे ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर अखेर समाधान उमटले आहे. वेतनवाढीचा थकीत हप्ता मंगळवारी (ता. २४) त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे. परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे.
एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतनवाढीचा हप्ता देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. फेब्रुवारीच्या थकीत वेतनवाढीचा हप्ता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे. शासनाच्या संवेदनशीलतेचा आणि बांधिलकीचा हा प्रत्यय आहे, असे सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सहमतीने कामगार संघटनांच्या बैठकीत दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार डिसेंबरपासून थकीत हप्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. काही तांत्रिक अडचणींमुळे फेब्रुवारीत निधीअभावी हप्ता देणे अशक्य झाले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करून २१० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध झाला. उर्वरित रक्कमही लवकरच प्राप्त होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
