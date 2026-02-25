एल्फिन्स्टन पूल बधितांना म्हाडाची घरे नकोशी
एल्फिन्स्टन पूलबाधितांना म्हाडाची घरे नकोशी
रहिवाशांनी १२ घरे नाकारली; घरे बदलून देण्यासाठी एमएमआरडीएचे म्हाडाला पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एल्फिन्स्टन येथे सध्याचा पूल काढून एमएमआरडीएकडून डबल डेकर पूल उभारला जाणार आहे. त्यामुळे बाधित होत असलेल्या रहिवाशांना एमएमआरडीएने म्हाडाची ७८ घरे दिली आहेत. त्यापैकी अँटॉप हिल, दादर पूर्व आणि भायखळा येथील १२ घरे रहिवाशांना नकोशी आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्याचा ताबा घेण्यास साफ नकार दिल्याने एमएमआरडीएनेही म्हाडाला ही घरे बदलून देण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यामुळे आता म्हाडा काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
एल्फिन्स्टन पुलाच्या कामामुळे बाजूलाच असलेल्या हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन इमारती बाधित होणार आहेत. लक्ष्मी निवास या इमारतीत ६० तर हाजी नुरानी या इमारतीत २३ रहिवासी आहेत. संबंधित रहिवाशांना दादर, प्रभादेवी, वडाळा, लोअर परळ, भायखळा या भागातील म्हाडाची ८३ घरे मालकी तत्त्वावर दिली जाणार होती. मात्र पाच रहिवाशांची इतरत्र व्यवस्था झाल्याने एमएमआरडीएने ७८ घरे घेत त्यापोटी म्हाडाला ८९ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यानुसार एमएमआरडीएकडून संबंधित रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला असला तरी अँटॉप हिल, दादर पूर्व आणि भायखळा येथे घरे असलेला परिसर योग्य नसल्याने १२ रहिवाशांनी घरांचा ताबा न घेता चांगल्या ठिकाणची घरे देण्याची मागणी केली. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीए म्हाडाला पत्र पाठवत या घरांच्या बदल्यात दुसरी घरे दिली जावीत, असे स्पष्ट केल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
वाढीव किंमत द्यावी लागणार
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या मालकीची असलेली ही घरे रेडिरेकनर दराच्या ११० टक्के किमतीला दिली आहेत. त्यापोटी एमएमआरडीएने ८९ कोटी ३९ लाख ७७ हजार रुपये म्हाडाला वळते केले आहेत. दरम्यान, एमएमआरडीएने आता १२ घरे बदलून मागितली आहेत. त्यामुळे घरे देण्याचा निर्णय झाल्यास ती घरे ज्या ठिकाणी आहेत तेथील रेडिरेकनर दरानुसार वाढीव किंमत द्यावी लागेल. त्यानंतरच घरे देता येतील, असे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
