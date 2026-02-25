आशिया-पॅसिफिकमध्ये मुंबई विमानतळ सर्वोत्कृष्ट
आशिया-पॅसिफिकमध्ये
मुंबई विमानतळ सर्वोत्कृष्ट
डिजीयात्रा, हाय-टेक सुविधांसाठी एएसक्यू सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : एअरपोर्टस् कौन्सिल इंटरनॅशनलने २०२५च्या एअरपोर्ट सर्व्हिस क्वालिटी कस्टमर एक्सपिरीयन्स अवॉर्डस्मध्ये मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला आशिया-पॅसिफिकमधील सर्वोत्तम प्रस्थान विमानतळ म्हणून घोषित केले. चार कोटींहून अधिक प्रवासी श्रेणीमध्ये हा सन्मान जाहीर झाला आहे.
सर्वोत्तम प्रस्थान विमानतळ म्हणून आमची निवड झाल्याबद्दल प्रवाशांचे आभारी आहोत. प्रस्थान अनुभव हा प्रवासातील एक महत्त्वाचा पहिला टप्पा मानतो. गर्दीच्या विमानतळाच्या कामकाजात गुंतागुंत असूनही आमची टीम प्रवास कार्यक्षम आणि आरामदायी बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. डिजिटल प्रक्रिया, रांगेचे व्यवस्थापन आणि सेवा गुणवत्तेत सतत गुंतवणूक केल्याने आम्हाला हा अनुभव सुधारण्यास मदत झाली आहे, असे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी अनेक पावले
विमानतळाने प्रस्थान अनुभव वाढवण्यासाठी अनेक पायाभूत सुविधा आणि सेवा सुधारणा राबवल्या आहेत. यात स्पष्ट संकेतस्थळे आणि उच्च स्वच्छता मानके समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त दोन्ही टर्मिनल्स प्रीमियम लाउंज आणि विविध प्रकारचे पर्याय देतात. अलीकडेच परवडणाऱ्या अल्पोपहारासाठी ‘फ्लाइंग पॅसेंजर कॅफे’ सुरू करण्यात आले आहे.
