राणी बागेचा होणार कायापालट; चित्ता, उपहारगृह, मत्स्यालय आणि नव्या प्रकल्पांसाठी १३६ कोटींची तरतूद
चित्ता, उपहारगृह, मत्स्यालय, नव्या प्रकल्पांसाठी १३६ कोटींची तरतूद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मुंबईकरांचे लाडके पर्यटनस्थळ असलेल्या भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या (राणी बाग) आधुनिकीकरणाला आता वेग मिळणार आहे. प्राणिसंग्रहालयाचा विस्तार, जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय आणि विदेशी प्राण्यांच्या आगमनासाठी महापालिकेने २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात १३६.७० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
चित्ता आणि जिराफ पाहता येणार
राणी बागेच्या विस्तारित भूखंडावर १८ विशिष्ट विदेशी प्राण्यांच्या अधिवासासाठी विशेष प्रदर्शनी उभारली जात आहे. याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे आफ्रिकन थीमवर आधारित दोनमजली ‘चित्ता उपहारगृह.’ या उपहारगृहात बसून पर्यटकांना जिराफ आणि चित्त्यांचे दर्शन घेता येणार आहे. हा प्रकल्प पर्यटकांच्या अनुभवात मोठी भर घालणारा ठरेल.
देशातील पहिले अत्याधुनिक मत्स्यालय
सागरी जीवनाची ओळख करून देण्यासाठी उद्यानात एक भव्य मत्स्यालय उभारले जात आहे. यामध्ये स्थानिक माशांच्या ७० हून अधिक प्रजाती पाहायला मिळतील. डिसेंबर २०२६पर्यंत हे मत्स्यालय जनतेसाठी खुले करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच पक्ष्यांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय, आधुनिक स्वयंपाकघर आणि अंतर्गत सेवा रस्ते अशा पायाभूत सुविधांचे काम २०२७पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे.
मुलुंडमध्ये नवे पक्षी उद्यान
भायखळ्यातील राणी बागेसोबतच महापालिका मुलुंड (पश्चिम) येथील नाहूर भागात स्वतंत्र विदेशी पक्षी प्रदर्शनी आणि पक्षी उद्यान उभारणार आहे. येथे दुर्मिळ आणि रंगीबेरंगी विदेशी पक्षी ठेवण्यात येणार असून, २०२७पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे मुंबईच्या पर्यटन आणि शैक्षणिक वैभवात मोठी भर पडणार आहे.
