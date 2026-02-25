विकासकामांसाठी आर्थिक तरतूद (कोटींमध्ये)
विकासकामे तरतूद रुपयातील हिस्सा
पाणीपुरवठा ७,८०५ १६
रस्ते ६,८७५ १४
कोस्टल रोड ५,६५० १२
(उत्तर वर्सोवा ते दहिसर
दहिसर ते भाईंदर लिंक
रोड)
मुंबई मलनिस्सारण ५,६९० १२
प्रकल्पबाधितांच्या योजना २,७९० ६
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड २,६५० ५
पूल २,३०० ५
आरोग्य २,२१९ ५
पर्जन्य जलवाहिन्या १,८०० ४
मलनिस्सारण २,००९ ४
सफाई कामगारांची घरे १,१२० २
घनकचरा विभाग ७४० २
शाळा ४९० १
घनकचरा व्यवस्थापन ४९९ १
गलिच्छ वस्ती सुधारणा ६१३ १
अन्य २,८८० ६
