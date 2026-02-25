अपघाताची एसआयटी चौकशी करा
अपघाताची एसआयटी
चौकशी करा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बुधवारी (ता. २५) उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. तसेच ही एसआयटी चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणीही माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी याचिकेतून केली आहे.
या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांचा विमान अपघाती मृत्यू होण्यापूर्वीच्या आणि मृत्यूनंतर समोर आलेल्या विविध मुद्द्यांवर याचिकेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याचिका दाखल करण्यापूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत नागरी उड्डाण संचालनालय (डीजीसीए) आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला ई-मेल पाठवून काही प्रश्न उपस्थित केले असता कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. अखेर याचिका दाखल केल्याचे तिरोडकर यांनी म्हटले आहे.
