पोलिस दलाच्या ताफ्यात १२९० अद्यावत वाहने दाखल
मुंबई, ता. २६ ः शीघ्र प्रतिसादासोबत डेटा टर्मिनल, व्हेईकल ट्रॅकिंग यंत्रणा आदी यंत्रणांसह सज्ज तब्बल १,२९० नवीन वाहने गुरुवारी (ता. २६) मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल झाली.
मुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नरिमन पॉइंट येथील मुरली देवरा चौकात या वाहनांचे लोकार्पण करण्यात आले. या सोहळ्याला फडणवीस यांच्यासह गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, पोलिस सहआयुक्त (प्रशासन) एस. जयकुमार उपस्थित होते.
ताफ्यात नव्याने दाखल झालेल्या वाहनांमध्ये ६५७ दुचाकी ६३३ चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे. चारचाकी वाहनांमध्ये स्कॉर्पिओ आणि मोठी अर्मेनिया वाहने आहेत. या वाहनांमुळे पोलिस कमीतकमी वेळेत प्राप्त तक्रारींना प्रत्यक्ष प्रतिसाद देऊ शकतील, असा विश्वास पोलिसदलातून व्यक्त होत आहे.
