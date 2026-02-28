चेंबूरमध्ये निर्माणाधीन इमारतीवरून ६ मजूर कोसळले; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर
इमारतीवरून पडल्याने एकाचा मृत्यू
एक गंभीर; चेंबूरमधील घटनेत सहा मजूर कोसळले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः चेंबूर येथील सुभाषनगर भागात एका निर्माणाधीन इमारतीवरून सहा मजूर खाली पडल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. २८) दुपारी घडली. या दुर्घटनेत ५५ वर्षीय मजुराचा मृत्यू झाला, तर एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे.
सुभाषनगरमधील इमारत क्रमांक ३६ च्या बांधकामाच्या ठिकाणी शनिवारी दुपारी १२च्या सुमारास सहा मजूर उंचावरून खाली कोसळले. घटनेची माहिती मिळताच, मुंबई अग्निशमन दल, पोलिस आणि पालिका कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना तातडीने घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रामल्लू (५५) यांना मृत घोषित करण्यात आले. गुणधर राय (२२) या मजुराची प्रकृती अत्यंत गंभीर असून त्याला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आले आहे. इतर चार मजूर उसराय (३०), रमेश राय (२५), विजय (३५) आणि संदीप (२७) यांच्यावर ट्रॉमा वॉर्डमध्ये उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. याप्रकरणी पालिकेच्या संबंधित विभागाकडून अधिक चौकशी सुरू आहे.
